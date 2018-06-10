إغلاق 12 منشأة غير مرخصة في الجيزة

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.



وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 101 مخالفة تموينية، تنوعت مابين 8 مخالفات عدم حمل شهادة صحية، 15 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، 12 مخالفة إدارة منشأة بدون ترخيص، 19 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن، مخالفة غش تجاري، 20 مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 7 مخالفات عدم وجود قائمة بيانات، 9 مخالفات بيع بأزيد من السعر الرسمي، 10 مخالفات عدم نظافة الخبز.



وتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.