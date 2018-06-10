فريق "وسط البلد" يحيى حفلا غنائيا على المسرح المكشوف.. غدًا

يحيي فريق وسط البلد حفلا غنائيا في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل، علي المسرح المكشوف، وذلك في ختام فعاليات السهرات الرمضانية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، خلال شهر رمضان على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

ويقدم الفريق مجموعة من أشهر أغنياته منها "شمس النهار، انتيكا، كراكيب، آه يا لالالي، مجنون، هيلا هوب، روبابكيا وغيرها.

يذكر أن فريق وسط البلد ظهر في عام 1999، ويعتبر من أشهر الفرق الموسيقة التي نجحت في تقديم نوع جديد من الموسيقي المعاصرة، يتكون الفريق من 7 أعضاء هم: "هاني عادل، أدهم سعيد، إسماعيل فوزي، أحمد عمران، أحمد عمر، بوب و ميزو".