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سنغافورة ترحل اثنين من طاقم هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية

الأحد 10/يونيو/2018 - 01:34 م
سنغافورة ترحل اثنين من طاقم هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية
موكب كيم بسنغافورة
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وكالات
 

قالت شرطة سنغافورة، اليوم الأحد، إن البلاد رحلت اثنين من طاقم هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه.بي.إس) بعد أن ألقي القبض عليهما بتهمة التعدي على منزل سفير كوريا الشمالية في سنغافورة.

 

وورد النبأ قبل أيام من قمة مرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون تستضيفها سنغافورة.

 

وقال وزير داخلية سنغافورة إن السلطات منعت رجلا من دخول البلاد أمس السبت لأنه استخدم هاتفه في البحث عن عبارة “تفجير انتحاري”.

 

ووصل كيم إلى سنغافورة اليوم الأحد قبل القمة التي قد تنهي خلافا نوويا بين بلاده وواشنطن، ومن المقرر أن يصل ترامب مساء.

 

وقالت الشرطة في بيان اليوم “تقرر إلغاء تصريحي زيارة رجلين من كوريا الجنوبية وترحيلهما إلى جمهورية كوريا في التاسع من يونيو 2018”.

 

وقال رئيس وزراء سنغافورة لي هسيين لونج لوسائل إعلام محلية اليوم إن تكلفة استضافة قمة ترامب وكيم تصل إلى حوالي 20 مليون دولار سنغافوري وإن من المتوقع إنفاق جزء كبير من هذا المبلغ على تدابير الأمن لحراسة أبرز حدث تستضيفه البلاد على الإطلاق.

 

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