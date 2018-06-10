نزيف داخلي بالصدر سبب وفاة والد المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز"

توصل الطب الشرعي إلى أن نزيف داخلى بتجويف الصدر وراء مصرع والد المتهم باغتصاب طفلة البامبرز وذلك وفقا للتقرير المبدئى عقب تشريح الجثمان، بعد ان عثر عليه مقتولا داخل منزله بقريه دملاش التابعة لمركز بلقاس فى محافظة الدقهلية .



تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلقاس، بعثور الأهالي، على جثة "محمود.إ.إ"، 65 سنة فلاح ومقيم بقرية "ميت زنقر" بدائرة مركز طلخا، وانتقلت قيادات المديرية وبالفحص تبين العثور على جثة العجوز مرتديا ملابسه كاملة وبها إصابة عبارة عن "جرح سطحى بفروة الرأس" ملقاة أمام منزله القديم بقرية "دملاش" دائرة المركز.



وكان نجل المجني عليه إبراهيم اعتدى جنسيًّا، في 24 مارس، على الطفلة جنى محمد السيد المعروفة إعلاميًّا بـ"طفلة البامبرز"، وقضى على المتهم بالإعدام وترك أهله منزلهم بقرية دملاش وأقاموا بقرية "ميت زنقر".



وقضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الحادية عشرة في يونيو 2017، برئاسة المستشار مختار مختار شلبى وعضوية المستشارين محمد كمال الخولى وراغب محمد رفاعى، وبأمانة سر محمد عيسى، بالحكم بإعدام المتهم باغتصاب الطفلة جنى والمعروفة إعلاميًا باسم طفلة البامبرز.



بسؤال نجل المتوفَى، عامل، اتهم "صلاح س" 60 سنة، موظف بالأوقاف بالمعاش، جَد الطفلة المذكورة لأمها ومقيم قرية "دملاش" بإحداث إصابة والده التي أودت بحياته، وتم تعيين الخدمات الأمنية بقريتي "دملاش، ميت زنقر"، وبالقبض علي جد الطفلة وعمها تبين ان عم الطفلة وراء القتل وجارى عرض المتهم على نيابة بلقاس.



وألقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الدقهلية، القبض على عم وجد "طفلة البامبرز" بعد مقتل والد المتهم والعثور عليه جثة هامدة داخل منزله.



وكشف مصدر أمنى أن عم طفلة البامبرز "إبراهيم محمد السيد عمار "40 سنه يعمل في فلاح ويسافر لبنان ومقيم قرية دملاش التابعة لمركز بلقاس وراء مقتل والد المتهم فى قرية دملاش، مستخدما منشار أحدث إصابات متفرقة بجسده التى أودت بحياته وجاء تقرير الطب الشرعى المبدأى بأن سبب الوفاه نزيف داخلى فى تجويف الصدر.



وانتشرت تعزيزات امنية مكثفة بمحيط مستشفى بلقاس المركزى وقريتى دملاش ببلقاس وميت زنقر بطلخا استعدادا لتامين جنازة والد المتهم باغتصاب طفلة البامبرز بمسقط راسه بقرية ميت زنقر تحسبا لأى أعمال شغب