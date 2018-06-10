إحالة رئيس الوحدة المحلية بـ"سندوة" ومسؤول حماية الأراضي للنيابة العامة بـ"قليوب"

أحال اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية،رئيس الوحدة المحلية بسندوة مركز قليوب، ومسئول حماية الأراضى للنيابة العامة بسبب كثرة التعديات على الأراضى الزراعية.



وشدد على عدم السماح للبناء على الأراضى الزراعية،وسرعة إزالة التعديات فى المهد.



جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي، بحضور الدكتور عواد أحمد السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد درويش مدير إدارة المرور وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

