"الصيادلة": القضاء الإدارى يؤجل الطعن على عمومية 14 مايو لجلسة 30 يوليو

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاحد، تأجيل نظر الدعوى المرفوعة على النقابة العامة للصيادلة طعنًا على العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 14 مايو 2018 الى جلسة 30 يوليو 2018 لورود الاعلان من المحضرين.



وأفاد المستشار القانونى للنقابة بأن هذه الدعوى هى والعدم سواء لعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظرها.



وأوضحت هيئة الدفاع المتمثلة فى الإدارة القانونية للنقابة أن هذه الدعوى ولدت ميته.

