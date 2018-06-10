في التاريخ.. من هم الكنعانيون؟

هاجر الكنعانيون من الجزيرة العربية من 4 آلاف سنة ق.م واستقروا فوق جبال القدس للحمياية والآمان.





وقد أخذ الكنعانيون هذه التسمية نسبةً إلى أرض فلسطين، فكلمة كنعان تعني الأرض المنخفضة، وقد قاموا ببناء عدّة مدن منها عكا، وغزة، وأسدود، كما قام اليبوسيون الكنعانيون ببناء مدينة القدس التي سميت يبوس نسبةً لهم.





ويُعدّ الكنعانيون الذين أطلق عليهم الإغريق اسم الفينيقيين ثاني جماعة لعبت دوراً مهماً في تاريخ بلاد الشام بعد الآموريين.





فكانت هجرتهم في بداية الألف الثالثة قبل الميلاد إلى فلسطين من أول الهجرات البشرية، بعد أن سكن الكنعانيون فلسطين أصبح فيها ثلاث لغات رئيسية، هي الكنعانية، والآرامية وهي لغة المسيح عليه السلام، والعربية، واسم أرض كنعان هو أقدم اسم عُرفت به فلسطين، وقام الكنعانيون ببناء معظم مدن فلسطين قبل قدوم العبرانيين إليها بمئات السنين، ومن المدن القديمة التي أقاموها أريحا، ونابلس، وبيسان، وعسقلان، وعكا، وحيفا، والخليل، وأسدود، وبئرالسبع، وبيت لحم، وظلت فلسطين تُسمّى أرض كنعان حتّى عام 1200 ق.م.





كانت ديانة الكنعانيين تقوم على تقديس مظاهر الطبيعة والكون مثل باقي الديانات القديمة، ومن الآلهة التي عبدوها:

إله الجو وهو الإله الأب.

آلهة الأرض وهي الآلهة الأم.





كان الإله إيل يُعرف بعدّة أسماء وصفات عند الكنعانيين، وفي هذا دلالة على مكانته المبجلة عندهم، فسموه باسم بعل لبنان، وشميم أي سيد السموات، وظهر أيضاً باسم بعل حمون، وبعل صافون، أما عشتروت فهي آلهة الحب، والإخصاب، والربيع فعرفت باسم تانيت، ومن الآلهة الفينيقية المهمة الأخرى الإله أشمون وهو إله الشفاء، وكذلك الإله رشف وهو إله الحرب وسيد الصواعق.