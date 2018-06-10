البورصة تُعزز مكاسبها في منتصف التعاملات.. وأرباح 9.8 مليار جنيه

حققت مؤشرات البورصة صعود جماعى خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد، وقفز المؤشر الرئيسى بنسبة 1.54% مدعوماً بعمليات الشراء من قبل المستثمرين العرب والأجانب على الاسهم الانتقائية والقيادية.





وربح رأس المال السوقى 9.8 مليار جنيه ليصل عند مستوى 912.5 مليار جنيه مقابل نحو 902.7 مليار جنيه فى ختام تعاملات الجلسة الماضى.





وعلى صعيد مؤشرات البورصة ارتفع مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 1.54% ليصل عند مستوى 16168.53 نقطة,حيث صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.66% محققا مستوى 799.82 نقطة, تلاه صاعداً مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.91% محققا مستوى 2056.56 نقطة .





وسجل السوق قيم تداولات بلغت 148.2 مليون جنيه، من خلال تداول 34.4 مليون سهم، بتنفيذ 4.9 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 120 شركة مقيدة، ارتفع منها 72 سهمًا، وتراجعت أسعار6 سهمًا، في حين لم تتغير سعار 42 سهمًا أخرين.





ومالت تعاملات المصريين نحو البيع ليسجلوا صافى بيع بقيمة 11.3 مليون جنيه ، بينما اتجهت تعاملات الأجانب و والعرب نحو الشراء ليسجلوا صافى شراء بقيمة 9.6 مليون جنيه و 1.7 مليون جنيه على التوالى.



