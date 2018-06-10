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محمد سامي وأحمد السقا يستعدون لـ"3 شهور" من أمريكا

الأحد 10/يونيو/2018 - 12:00 م
محمد سامي وأحمد السقا يستعدون لـ3 شهور من أمريكا
احمد السقا ومحمد سامي
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الفجر الفني
 
نشر المخرج محمد سامي، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة تجمعه بالفنان أحمد السقا، خلال التحضيرات النهائية لفيلمهما السينمائي الجديد الذي يحمل اسم "3 شهور"، استعدادا لطرحه في موسم عيد الفطر المقبل.

وعلق" سامي" على الصورة قائلا: "أنا والسقا في الليلة الاخيرة قبل الامتحان فيلم 3 شهور".

فيلم "3 شهور" هو الفيلم الثامن للسقا ومنى، ويحكي عن قصة حب بين شاب مصري وسيدة أمريكية ويتم التصوير بين مصر وأمريكا، وبه عدة مفاجآت، حيث يتم الاستعانة بممثلين عالميين لم يتم الكشف عنهم.

يذكر أن فيلم "3 شهور" من بطولة أحمد السقا، ومنى زكي، وخالد الصاوي، وروجينا، وظافر العابدين، وسارة سلامة، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.
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