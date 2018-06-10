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عصام الحضري عن كأس العالم: أخيرا الحلم تحقق

الأحد 10/يونيو/2018 - 12:10 م
عصام الحضري عن كأس العالم: أخيرا الحلم تحقق
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الفجر الرياضي
 


علق عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الوطني، على مشاركته في كأس العالم 2018 بروسيا، والمقرر انطلاقه الخميس، الموافق 14 يونيو الجاري.

 

وقال الحضري في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أخيرا حلم كأس العالم اتحقق بعد كل بطولة كنت باخدها كنت بقول عقبال كأس العالم، بعد كل مرة المنتخب حاول فيها كان عندي امل، كنت واثق إننا هنوصل لأن لكل مجتهد نصيب وإحنا اجتهدنا، ونستحق اليوم ده ونستاهل إننا نحقق حلمنا، وأخيرا الحلم اتحقق".

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