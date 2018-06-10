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تعرف على سعر الريال السعودى في البنوك اليوم الأحد 25 رمضان

الأحد 10/يونيو/2018 - 12:07 م
تعرف على سعر الريال السعودى في البنوك اليوم الأحد 25 رمضان
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استقر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأحد، ليسجل 4.75 جنيها للشراء، 4.79 جنيها للبيع مقابل 4.74 جنيه للشراء لجميع البنوك و 4.77  جنيه للبيع لكلاً من بنك مصر والبنك الاهلي و 4.79 للبيع لبنك القاهرة بالأمس.

واستقر سعر الريال السعودي، مسجلاً في البنك المركزي المصري نحو 4.75 جنيه للشراء، و4.79 جنيه للبيع.

وبلغ سعر العملة السعودية 4.69 جنيها للشراء، 4.83 جنيها للبيع في بنك البركة، أما في البنك العربي الافريقي فاستقر ليسجل  4.74 جنيها للشراء، 4.79 جنيها للبيع ، مقابل 4.73 جنيه للشراء و 4.78 جنيه للبيع بأول امس.

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