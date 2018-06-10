التحالف: تدمير منصة صواريخ حوثية





استشهد 3 مدنيين في منطقة جازان، استهدفتهم مقذوفات حوثية أطلقت بطريقة متعمدة.





وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن مركز عمليات المنطقة الجنوبية في تمام الـ2:55 من مساء أمس أعلن عن استهداف الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران لمدنيين بمقذوف.





وقال إن هذه الأعمال العبثية لميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تندرج تحت الأعمال العدائية تجاه المدنيين.





وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستضرب بيد من حديد كل من يهدد سلامة مواطنيها والمقيمين ومقدرات المملكة.





كما دمرت غارتان لمقاتلات التحالف العربي منصة إطلاق صواريخ أثناء محاولة ميليشيات الحوثي ‏الانقلابية المدعومة من إيران إطلاق صاروخ باليستي من جبل هيلان الاستراتيجي باتجاه ‏مدينة مأرب.‏





وقال مصدر عسكري في جبهة صرواح: إن الغارات استهدفت آخر مواقع تمركز ميليشيات ‏الحوثي الانقلابية غرب جبل هيلان الاستراتيجي، وأسفرت عن تدمير منصة إطلاق صواريخ ‏كاتيوشا ومقتل وإصابة عدد من عناصرها.‏





وأشار إلى أن الميليشيات كانت تستعد لإطلاق صاروخ باتجاه مدينة مأرب، وتمكنت مقاتلات ‏التحالف من رصد تحركات الميليشيات وإحباط عملية الإطلاق، وفقا لما ذكره موقع 26 سبتمبر ‏التابع لوزارة الدفاع اليمنية.‏





ودمرت غارة أخرى للتحالف في ذات الموقع عربة عسكرية تحمل مقذوفات صاروخية بعد ‏وصولها للموقع قادمة من صنعاء ومقتل كل من كانوا على متنها.‏





هذا ورصدت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة) عند الساعة الـ6:46 من مساء أمس الأول، باتجاه أراضي المملكة.





ووفقا للمتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد ركن تركي المالكي، سقط الأول داخل الأراضي اليمنية، وسقط الصاروخ الآخر في صحراء غير آهلة بالسكان.





ولم ينتج عنه أي أضرار حتى وقت إصدار البيان.





وأوضح المالكي أن الصاروخين كانا باتجاه مدينة (نجران) وتم إطلاقهما بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية الآهلة بالسكان .





وأكد أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلحة بقدرات نوعية، في تحد واضح وصريح للقرارين الأمميين (2216)، (2231) بهدف تهديد أمن السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني.





إلى ذلك، تجددت المعارك العنيفة بين القوات اليمنية المشتركة المسنودة بمقاتلات التحالف العربي وميليشيات الحوثي في عدد من جبهات ساحل اليمن الغربي.





وتركزت المواجهات على أطراف مديريتي حيس والتحيتا جنوب الحديدة، وأكد مصدر ميداني لـ»مكة» أن قوات الشرعية المسنودة بمقاتلات التحالف العربي حققت تقدما ميدانيا ملحوظا باتجاه مدينة الحديدة، بعد معارك عنيفة تركزت في مناطق مناطق «الشجيرة» و»النخيلة»، بالقرب من مدينة الدريهمي وسيطرت على مواقع عدة شمال منطقة الطائف في المديرية ذاتها.





وأفشلت القوات المشتركة محاولات تسلل ميليشيات الحوثي باتجاه مديريات التحيتا، والدريهمي وحيس بالحديدة.





وفي منطقة «الجاح» غرب مدينة «بيت الفقيه» جنوب الحديدة تدور مواجهات عنيفة بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي، وتمكنت من أسر عدد من ميليشيات الحوثي ممن حاولوا التسلل في منطقتي الفازة والجاح.





ودفعت قوات المقاومة المشتركة بتعزيزات جديدة باتجاه المناطق الواقعة في أطراف مدينة الحديدة. وفي المقابل واصلت ميليشيات الحوثي الدفع بتعزيزات عسكرية إلى الحديدة، كما أخلت بعض المباني في المدينة لتوزيع القناصة عليها، وفخخت طرقات وجسورا.





تقرير صادر عن ائتلاف الإغاثة الإنسانية بتعز خلال الشهرين الماضيين





84 أسرة يمنية فقدت عائلها جراء مقتلهم بنيران الحرب

150 مصابا يعولون أسرهم توقفوا عن العمل

القتلى

9 أطفال

14 امرأة

53 شابا









المصابون

24 امرأة

8 أطفال

58 شابا



