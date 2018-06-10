مقتل وإصابة 27 من الحرس الثوري الإيراني قرب الحدود العراقية الإيرانية

أفادت مصادر كردية عراقية، اليوم الأحد، بمقتل وإصابة 27 من الحرس الثوري الإيراني، قرب الحدود العراقية الإيرانية، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".



ويذكر أن قال الحرس الثوري الإيراني، أمس السبت، إنه قتل تسعة متشددين في عملية أمنية شمال غربي البلاد قرب الحدود مع العراق.



والحدود الإيرانية العراقية ليست محكمة وليس هناك تنسيق يذكر بين قوات الأمن على جانبي الحدود.

وكان مسلحون من تنظيم "داعش" قد شنوا هجمات منسقة على مبنى البرلمان في طهران ومرقد آية الله الخميني جنوبي العاصمة في يونيو ما أسفر عن مقتل 18 شخصا على الأقل.



