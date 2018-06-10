ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محافظ الشرقية يهنئ الرئيس "السيسي" بمناسبة الاحتفال بليلة القدر

الأحد 10/يونيو/2018 - 12:02 م
محافظ الشرقية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بليلة القدر
اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية - أرشيفية
طباعة
سمر السيد - إسلام علي
 
أرسل اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، اليوم الأحد، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتهنئته بمناسبة الاحتفال بليلة القدر المباركة.

وجاء نص البرقية كالتالي: "يسعدني ويشرفني أن أرفع لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الشرقية خالص التحية مقرونة بأرق وأسمى آيات الإعزاز والتقدير بمناسبة الإحتفال بليلة القدر المباركة أعادها الله علي فخامتكم بالخير واليمن والبركات وعلى الأمة العربية والإسلامية، وبهذه المناسبة الإسلامية الجليلة نتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيدها علي فخامتكم بموفور الصحة والعافية وأن يحفظكم لمصر زعيمًا وطنيًا ملهمًا وقائدًا مرموقًا لاستكمال مسيرة النهضة".
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إستونيا - أساسي
1
x
18:00
3
المغرب - أساسي
صربيا - أساسي
5
x
18:00
1
بوليفيا - أساسي
السويد - أساسي
0
x
19:15
0
بيرو - أساسي
الدانمارك - أساسي
0
x
20:00
0
المكسيك - أساسي
تونس - أساسي
0
x
20:45
1
أسبانيا - أساسي
فرنسا - أساسي
0
x
21:00
0
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/10/2018 12:40:17 PM