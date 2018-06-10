محافظ الشرقية يهنئ الرئيس "السيسي" بمناسبة الاحتفال بليلة القدر
الأحد 10/يونيو/2018 - 12:02 م
سمر السيد - إسلام علي
أرسل اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، اليوم الأحد، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتهنئته بمناسبة الاحتفال بليلة القدر المباركة.
وجاء نص البرقية كالتالي: "يسعدني ويشرفني أن أرفع لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الشرقية خالص التحية مقرونة بأرق وأسمى آيات الإعزاز والتقدير بمناسبة الإحتفال بليلة القدر المباركة أعادها الله علي فخامتكم بالخير واليمن والبركات وعلى الأمة العربية والإسلامية، وبهذه المناسبة الإسلامية الجليلة نتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيدها علي فخامتكم بموفور الصحة والعافية وأن يحفظكم لمصر زعيمًا وطنيًا ملهمًا وقائدًا مرموقًا لاستكمال مسيرة النهضة".