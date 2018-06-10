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دعاء اليوم الخامس والعشرين من رمضان وثوابه

الأحد 10/يونيو/2018 - 11:59 ص
دعاء اليوم الخامس والعشرين من رمضان وثوابه
الدعاء
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أكد النبى "صلى الله عليه وسلم" على أهمية الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم، وإليكم دعاء اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان:
 
"عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: "اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مُحِبّاً لِأَوْلِيَائِكَ، وَ مُعَادِياً لِأَعْدَائِكَ، وَمُتَمَسِّكاً بِسُنَّةِ أَنْبِيَائِكَ، يَا عَظِيماً فِي قُلُوبِ النَّبِيِّينَ".
 
ثواب الدعاء:
"مَنْ دَعَا بِهِ بُنِيَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِائَةُ قَصْرٍ، عَلَى رَأْسِ كُلِّ قَصْرٍ خَيْمَةٌ خَضْرَاءُ". 
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