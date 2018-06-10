"تعليم الاسكندرية": لم نتلقى أي شكاوى من امتحان الجبر للثانوية العامة

أكدت آمال عبد الظاهر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوي حتي الآن بخصوص امتحان مادة الجبر للثانوية العامة، ولم يتم رصد أي حالات غش أو أعمال شغب.



وأضافت أن جميع لجان الامتحانات بالمحافظة فُتحت في وقتها دون تأخر، وأن عملية الامتحانات تسير بصورة طبيعية.



وشددت على عدم حمل الطلاب للتليفون المحمول، وأنه حال عدم التزام الطلاب بالتعليمات ومخالفة حظر الدخول بالهواتف المحمولة سيتم تطبيق أقصى العقوبة عليهم، مشيرة إلى ما نشرته الوزارة من تعليمات لأبنائها الطلاب، وتجهيز الاستراحات بما يليق بالزملاء الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان وتوفير مبردات المياه والثلاجات والمراوح الهوائية والفُرُش اللازمة والتليفزيونات.



جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد 3 يونيو الجاري وتنتهي 1 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب امتحاناتهم في 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر 559546 طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.



ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

