تصرفات يفعلها الزوج المتسرع تهدد حياتك معه.. احذريها

هناك تصرفات يفعلها الزوج المتسرع تهدد حياتك معه؛ لذا يحب عليكِ مراعاتها جيدًا والحذر منها لتعيشا معًا حياة مطمئنة طيبة:-





تغيير الوظيفة: بعض الأزواج قد يصابون بالملل من عملهم، أو يواجهون بعض المضايقات به؛ مما يجعلهم يتخذون قراراً متسرعاً بتركه دون دراسة العواقب التي سوف تطرأ على الأسرة، وبدون وجود وظيفة بديلة تساعد على استمرار شؤون المنزل، وهنا قد تتهدد الأسرة، ويجب عليك كزوجة، التعامل مع الأمر قبل وقوع الكارثة، كأن تدرسي معه أبعاد الموضوع وسلبياته.





الغيرة المتسرعة: قد تكون الغيرة أسلوباً للتعبير عن الحب وعن مشاعرنا تجاه من نحب، ولكن إذا كانت تلك الغيرة لا يحكمها العقل؛ فقد تؤدي إلى مشاكل أسرية عديدة، وهناك بعض الزوجات واجهن مواقف قاسية، قد تصل إلى حد التعدي الجسدي والطلاق نتيجة غيرة أزواجهن وإصدار أحكام مسبقة خاطئة بطريقة متسرعة.





قرارات فجائية: من الممتع أن يفاجئك زوجك من حين لآخر بإحدى المفاجآت، ولكن إذا كانت تلك المفاجأة من النوع باهظ الثمن وغير مدروسة، قد تعود على أسرتك بالضرر، وقد تسبب أزمات مالية غير محسوبة، وهنا يأتي دورك؛ فإذا كان زوجك من ذلك النوع، عليك أن تصري على إشراكك في كل كبيرة وصغيرة.



