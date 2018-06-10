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أسعار الكنافة والقطايف بمحافظة الفيوم اليوم الأحد 10 ـ 6 ـ 2018

الأحد 10/يونيو/2018 - 11:57 ص
أسعار الكنافة والقطايف بمحافظة الفيوم اليوم الأحد 10 ـ 6 ـ 2018
قطايف
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ريهام على
 
رصدت "الفجر" أسعارالكنافة والقطايف والجلاش بمحافظة الفيوم، اليوم الاحد، التى إرتفعت عن العام الماضى باعتبارها اكلات رمضانية معروفة في مصر بهذا الشهر، وجاء استقرارا ورقود في الأسواق بسبب أرتفاع الأسعار، حيث يوجد عزوف نسبى من المواطنين على الشراء خاصتنا بسبب ارتفاع سعر الياميش.

حيث سجل سعر كيلو الكنافة اليدوية 17 جنيها، والكنافة الآلية 15 جنيها للكيلو، ووصل سعر الكيلو للسمبوسة 18 جنيها والجلاش 18 جنيها للكيلو، والقطايف 10 جنيهات للكيلو والقطايف العصافيرى 12 جنيها للكيلو.
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