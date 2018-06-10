التعليم: امتحانات الثانوية العامة لم تشهد حالة تسريب واحدة
الأحد 10/يونيو/2018 - 11:55 ص
ريم محمود
قال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة، لم تشهد حالة تسريب واحدة، منذ بدايتها حتى الآن.
وناشد "حجازي"، في الموتمر الصحفي المنعقد الآن، بوزارة التربية والتعليم، أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء أية شائعات.
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