إغماء 4 طالبات ثانوي داخل لجان "الرياضة البحتة" ببني سويف

أصيبت 4 طالبات بإغماء، أثناء تواجدهن بلجان إمتحانات الثانوية العامة، اليوم الأحد، فى 4 مدارس تتبع الإدارات التعليمية بمراكز "الواسطي وببا والفشن وناصر" بمحافظة بني سويف.



وتلقت غرفة طوارئ مديرية الصحة إخطارات بنقل سيارات الإسعاف 4 طالبات أصيبتن بإغماء، نتيجة هبوط بالدورة الدموية أثناء تواجدهن داخل لجان إمتحان مادة "الرياضة البحتة" وأجريت لهن الإسعافات الأولية.



والطالبات الأربعة هن: "منى م.م" مدرسة الثانوية بنات بمدينة الفشن و"رايه ا.ر" مدرسة الشهيد اسلام الثانوية بالواسطي و"جميلة ع.م" مدرسة صلاح الدين الثانوية بإدارة ببا التعليمية و"علا ر.م" مدرسة الشهيد ناصر الثانوية بنات.



يذكر أن مارثون امتحانات الثانوية العامة بدأ اليوم الأحد في 1777 لجنة على مستوى الجمهورية، وتقدم للامتحانات 656 ألفا و343 طالبًا، منهم فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة،و 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم.



وبلغ عدد مراقب أول 11473 مراقبًا، و92526 ملاحظًا، و1700 عضو قانوني، و7653 معاونا، 55.612 مقدري الدرجات، و8394 عضو أمن، بإجمالي عدد للمشاركين في العملية الامتحانية، 180912.

