"التعليم": لجان خاصة لفحص إجابات طلاب لجان الشغب بالثانوية العامة

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه في حال ضبط إجابات متطابقة في اللجان الفرعية، سيتم إحالتها للشئون القانونية، إذا كانت غشًا جماعيًا.





وأضاف، خلال الموتمر الصحفي المنعقد الآن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه توجد لجنة من المركز القومي للامتحانات؛ لضبط وفحص إجابات الامتحانات داخل لجان الشغب.





وعن حالات الغش، أكد أن الحصيلة منذ بداية الامتحانات بلغت ٣٣ حالة و١٨ حالة نشر للأسئلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يستوجب الحرمان من الامتحانات.