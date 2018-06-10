وزير الآثار: المتحف الكبير غير عادي لذا استعنا بخبرات دولية لإدارته



وأشار "العناني"، خلال كلمته بحفل الإعلان عن بدء التأهيل لإدارة خدمات المتحف الكبير، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن الشق الآثري بالمتحف مسئولية وزارة الآثار المصرية فقط، مضيفًا أن المتحف الكبير سيكون وجهة وقبلة جديدة للسائحين.



وأضاف، "سنغير ونطور بانوراما منطقة ميدان الرماية، والأهرامات، ونجعلها عجيبة من عجائب الدنيا السبعة لتواكب منطقة المتحف الكبير".



قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إنه السبب وراء الاستعانة بخبرات دولية لإدارة وتشغيل الخدمات الموجودة بالمتحف، هو أن المتحف غير عادي، فالآثار المصرية ملك لمصر والبشرية.