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غدًا.. عرض "الولايا" لفرقة الأقصر على مسرح المركز الثقافي بالجيزة

الأحد 10/يونيو/2018 - 11:51 ص
غدًا.. عرض الولايا لفرقة الأقصر على مسرح المركز الثقافي بالجيزة
مسرح
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الفجر الفني
 

تقدم فرقة الأقصر المسرحية، غدا الإثنين، عرض "الولايا"، وذلك في العاشرة والنصف مساءً على مسرح المركز الثقافي بالجيزة، ضمن فعاليات مهرجان فرق الأقاليم 43، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة. 

"الولايا" تأليف أسامة البنا ديكور، عن قصة "بيت من لحم" للدكتور يوسف إدريس، وأزياء داليا صالح، استعراضات الفنان أحمد عبدالرازق موسيقى، وألحان عبدالمنعم عباس بطولة محمود أبو القاسم ونجلاء فتحي وفاطمة محمد ونشوى مرجان وهيام أبوالحجاج وبريهان صلاح، من إخراج أشرف النوبي.

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