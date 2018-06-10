الأعلى العراقي يعين قضاة لتولي مهام مفوضية الانتخابات

أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الأحد، تعيينن قضاة لتولي مهام مفوضية الانتخابات، حسبما ذكرت قناة "العربية".



ويذكر أن صوَّت البرلمان، الأربعاء، على تعديل قانون الانتخابات، بإلغاء فقرة العد والفرز الإلكتروني، واعتماد آلية العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، إلى جانب انتداب 9 قضاة لإدارة مفوضية الانتخابات.



وقال المتحدث باسم مجلس القضاء عبد الستار بيرقدار في بيان له، إن أعضاء مجلس القضاء الأعلى سيجتعمون، اليوم الأحد، لتسمية القضاة الذين سوف يتم انتدابهم لتلك المهمة.