أسهل طريقة لعمل إكلير بالشيكولاته (فيديو)

المقادير

ثلاثة أرباع كوب دقيق أبيض منخول

ثلاثة أرباع كأس ماء دافي

ربع كأس زبدة طرية

ملعقة سكر

فانيليا

رشة ملح

ثلاث بيضات

مقادير إعداد الكاسترد

كوب حليب

ملعقتين كاسترد

ربع كوب سكر

فانيليا

برش ليمون

شيكولاتة (حسب الرغبة)

طريقة التحضير

ضعي الماء والزبد والسكر ورشة الملح في إناء على نار هادئة

بعد ذوبان الزبد وغليان الماء يرفع الإناء من على النار ثم يضاف الدقيق ويحرك جيدًا وبسرعة وقوة

بعد إنهاء العجين ينقل في طبق آخر ويترك ليبرد

بعد أن يبرد تمامًا يضاف البيض واحدة واحدة ويقلب بقوة إلى أن يتمازج مع العجين ثم تضاف البيضة التالية

ضعي العجين في كيس التزيين ثم تشكل منها حسب الرغبة مثل بلح الشام، أو تشكل باليدين على هيئة فطائر اسطوانية أشبه بالخبز الفينو مثلًا

سخني الفرن لمدة 5 دقائق ثم أدخلي الأكلير لمدة 10 دقائق في درجة 210 أو 220 ثم قللي درجة الحرارة إلى 180 واتركيها لمدة 20 دقيقة أخرى

أخرجي الأكلير من الفرن واتركيه يبرد تمامًا ثم شقي طرفه كالشطائر والساندوتشات واحشيه كاسترد بالحليب أو بالشيكولاتة

طريقة عمل الكاسترد

أذيبي الكاسترد في الحليب ثم ضعيه على النار إلى أن يبدأ بالغليان واستمري بالتحريك إلى أن يغلط قوام الكاسترد

أضيفي الشوكولاتة إلى أن تذوب

اتركيه ليبرد

الحشو

افتحي الإكلير وضعي الكاسترد العادي أو الشوكولاتة

وادهني أعلاه بشوكولاتة سائلة