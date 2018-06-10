صور مصر إقامة المنتخب في "جروزني" استعدادا لكأس العالم

توجهت بعثة المنتخب الوطني إلى روسيا في تمام الساعة التاسعة صباحا إلى روسيا، تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم روسيا 2018.‎









وتضم البعثة 23 لاعبا هم:-





حراسة المرمى: عصام الحضرى (التعاون السعودى) وشريف إكرامى (الأهلي) ومحمد الشناوى (الأهلى)





الدفاع: على جبر (وست بروميتش ألبيون الإنجليزى) – أحمد حجازى (وست بروميتش ألبيون الإنجليزى) – سعد سمير (الأهلى)- أيمن أشرف (الأهلى) - أحمد المحمدى (أستون فيلا الإنجليزى) – عمر جابر (لوس أنجلوس الأمريكى) – أحمد فتحى (الأهلى) – محمد عبد الشافى (الفتح السعودى)، محمود حمدى "الونش" (الزمالك)





الوسط: طارق حامد (الزمالك)، ومحمد الننى (أرسنال الإنجليزى)، سام مرسى (ويجان الإنجليزى)، عبد الله السعيد (أهلى جدة السعودى)، محمود عبد الرازق "شيكابالا" (الرائد السعودى)، ومحمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركى) ورمضان صبحى (ستوك سيتى الإنجليزى) وعمرو وردة (أتروميتوس اليونانى)





الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى) ومروان محسن (الأهلى) ومحمود عبد المنعم "كهربا" (اتحاد جدة السعودى).





ويبدأ المنتخب الوطني مشوارهم في البطولة يوم 15 يونيو بمواجهة أوروجواى ثم روسيا يوم 19 من نفس الشهر، قبل لقاء السعودية يوم 25 يونيو.





وينشر " الفجر الرياضي " صور مقر إقامة المنتخب الوطني في مدينة جروزني الروسية:-



