سعر الدولار اليوم الأحد 10-6-2018 في بنك كريدي أجريكول

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك كريدى أجريكول، خلال تعاملات اليوم الأحد 10-6-2018، مسجلاً 17.83 جنيها للشراء، 17.93 جنيها.





وتشير التوقعات إلى احتمالية تراجع الدولار خلال الفترة المقبلة في غالبية البنوك العاملة في السوق المصري.



