بيت الغناء يتلقى طلبات الاشتراك في الدورات التدريبية.. اليوم

يبدأ بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في تلقي طلبات الاشتراك في الدورات التدريبية في مجال الغناء العربي، حيث يقوم بالتدريب نخبة من كبار الأساتذة، بينهم الدكتور وليد حيدر، الدكتور سامح عيسي، تحت إشراف الدكتور مدحت عبد السميع.

يبدأ التسجيل في الدورات اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 10 يونيو بمقر بيت الغناء العربي بشارع المعز، ويستمر حتي 10 يوليو، من الساعة العاشرة صباحا وحتي الرابعة عصرا، برسم اشتراك 900 جنية للمصريين، أو 450 دولار أو ما يعادلها لغير المصريين.

مدة الدورة 3 أشهر بمعدل مرتين أسبوعيا، ويتم التدريب علي الموشحات، الإلقاء، الأدوار، التذوق الفني، تكنيك الغناء العالمي والصولفيج الشرقي.