سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الأحد 10-6-2018

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية خلال تعاملات اليوم الأحد 10-6-2018 ، لتسجل العملة الأمريكية نحو 17.86جنيها للشراء، 17.96 جنيها للبيع.





وتشير التوقعات إلى احتمالية تراجع الدولار خلال الفترة المقبلة في غالبية البنوك العاملة في السوق المصري.



