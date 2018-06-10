رئيس وزراء كندا يرفض تبريرات ترامب

أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أنه لم يقل شيئا في المؤتمر الصحفي لمجموعة السبع لا يعرفه الرئيس الأمريكي ترامب.

وأكد مكتب رئيس الوزراء في بيان أن "ترودو لم يقل شيئا لم يكن قد قاله من قبل علنا أوفي محادثات خاصة مع الرئيس"، حسب رويترز.

وجاء البيان الكندي ردا على انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس الوزراء الكندي بقوله إنه "ضعيف وغير صادق".

وسحب الرئيس الأمريكي تأييده لبيان مجموعة السبع، بسبب تصريحات جاستن ترودود بأن "رسوم الولايات المتحدة كانت مهينة"، وأنه "لن يسمح له بالجلوس على كتفيه".

وقال دونالد ترامب، إن بلاده لن توافق على البيان النهائي الذي تم اعتماده في نهاية قمة مجموعة "السبع الكبار" في كندا، عقب تصريحات ترودو.

وأوضح ترامب على صفحته على تويتر بأنه اتخذ هذا القرار بسبب عدد من التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الكندي.

وكتب ترامب: "استنادا إلى تصريحات جاستين الكاذبة في مؤتمره الصحفي، ولحقيقة مفادها أن كندا ستفرض رسوما جمركية ضخمة على المزارعين الأمريكيين والعمال والشركات، فقد أصدرت تعليمات لممثلي الولايات المتحدة بعدم الموافقة على البيان، لحين دراستنا إمكانية فرض تعريفات على السيارات التي تغمر السوق الأمريكية!".

يُشار إلى أن مجموعة الدول "الثمان الكبار" تحولت في عام 2014 إلى مجموعة "السبع الكبار" بعد أن قررت دول "المجموعة" عدم المشاركة في قمة سوتشي واجتمعت في بروكسل من دون مشاركة روسيا، وذلك على خلفية أحداث القرم.

هذا وتضم مجموعة "السبع الكبار" حاليا كلا من ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، اليابان، فرنسا، بريطانيا، وإيطاليا.