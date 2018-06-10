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يونيس جيسون.. ما لا تعرفه عن فتاة جيمس بوند الأولى

الأحد 10/يونيو/2018 - 10:38 ص
يونيس جيسون.. ما لا تعرفه عن فتاة جيمس بوند الأولى
يونيس جيسون
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توفيت الممثلة البريطانية يونيس جيسون، والتي اشتهرت بتمثيل دور فتاة العميل السري الخاص جيمس بوند، في أول فيلم من سلسلة أفلام الجاسوس البريطاني الشهيرة، قد توفيت عن عمر ناهز التسعين عاما، وذلك حسب منشور ظهر على صفحة الممثلة بموقع "تويتر".

ووصف المنشور جيسون بأنها "سيدة رائعة تركت انطباعا دائما لدى الجميع الذين التقت بهم".

قامت الممثلة جيسون بدور سيلفيا ترينتش إلى جانب الممثل شون كونري، الذى قام بدور جيمس بوند في "دكتور نو" (1962)، و"من روسيا مع الحب" (1963).

وحسب تقرير هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) فهي الفتاة الوحيدة في سلسلة أفلام جيمس بوند التي ظهرت في أكثر من فيلم واحد.

وأظهر موقع جيسون على الانترنت اليوم السبت صورة للممثلة مع تعليق "يونيس جيسون 1928 - 2018".

وبعث منتجا سلسلة أفلام جيمس بوند، مايكل جي ويلسون وباربرا بروكولي، بتعازيها عبر حساب تويتر الرسمي لسلسلة أفلام جيمس بوند، مصحوبة بصورة جيسون في دورها كسيلفيا ترينتش.
المزيد عن: يونيس جيسون وفاة هن جيمس بوند تويتر
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