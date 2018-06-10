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قمة قطرية سودانية في الدوحة

الأحد 10/يونيو/2018 - 10:36 ص
قمة قطرية سودانية في الدوحة
وزير الخارجية القطري ونظيره السوداني
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وكالات
 

عقد لقاء قمة في العاصمة القطرية الدوحة بين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع وزير الخارجية ​السودان​ي الدرديري محمد أحمد، الّذي يزور قطر حالياً.

 

ووفقاً للموقع الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، فإنه "جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك".

 

يأتي ذلك، تزامنا مع زيارة خاصة للرئيس السوداني عمر البشير اليوم الأحد، إلى المملكة العربية السعودية تستمر عدة أيام لأداء مناسك العمرة. ويرافق الرئيس السوداني في الزيارة الفريق أول أمن صلاح عبدالله قوش مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني والأستاذ حاتم حسن بخيت وزير الدولة برئاسة الجمهورية مدير عام مكاتب الرئيس.

 

وتلقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، رسالة من الرئيس السوداني عمر البشير، أول من أمس، تتعلق بأوجه تعزيز علاقات التعاون الوثيق بين البلدين، وبعض المستجدات الراهنة إقليميا ودوليا.

 

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