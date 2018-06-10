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نصائح ذهبية لتنسيق النقوش المموهة

الأحد 10/يونيو/2018 - 10:33 ص
نصائح ذهبية لتنسيق النقوش المموهة
أزياء النقوش المموهة
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قالت مستشارة المظهر الألمانية بيترا شرايبر إن النقوش المموهة تغزو الموضة النسائية هذا الموسم، فهي تزين السراويل والتنانير والفساتين والقطع الفوقية والأحذية والحقائب وأغطية الرأس.

وأضافت شرايبر أن تنسيق النقوش المموهة يتطلب حسًا عاليًا من أجل الحصول على إطلالة عصرية أنيقة، موضحة أنه ينبغي اختيار الألوان الكلاسيكية المميزة للملابس العسكرية، وهي الأخضر والرمادي والبني، في حين ينبغي الابتعاد عن الألوان الصارخة مثل الوردي والنيون، والتي تجعل المظهر يبدو مبتذلًا.

وتتناغم الألوان الكلاسيكية للإطلالة العسكرية مع الألوان الهادئة مثل الكريمي والأبيض.

وأضافت خبيرة الموضة الألمانية أنه يمكن إضفاء لمسة جاذبية على النقوش المموهة ذات الألوان المطفأة من خلال الألوان الصيفية المبهجة كحذاء يزهو باللون البرتقالي أو حقيبة تتألق بالأصفر الشمسي أو الوردي الباستيلي.

كما تبدو الإطلالة العسكرية أكثر رقة وأنوثة مع الخامات الخفيفة والانسيابية.

ومَن ترغب في مواكبة هذه الموضة الرائجة على نحو هادئ، فيمكنها الاكتفاء بقطعة إكسسوار تزدان بالنقوش المموهة كحذاء إسبادريل أو قلنسوة أو وشاح.
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