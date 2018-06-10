"لو فرحك قرب".. 5 وصفات طبيعية لتكثيف الشعر

تساقط الشعر أصبح كابوس يطارد أغلب الفتيات وخاصة في الصيف نتيجة للتعرض المستمر لأشعة الشمس والجفاف الناتج عن الحرارة المرتفعة، وإذا صادف ليلة زفافك فصل الصيف نقدم لكي 5 وصفات طبيعية لتكثيف الشعر.



الأفوكادو والموز:

اهرسي ثمرة واحدة من الأفوكادو وامزجيها مع موزة مهروسة وبيضة والقليل من من زيت الزيتون٬ ثم ضعيها على شعرك لمدة نصف ساعة.



المايونيز والبيض:

امزجي ملعقتين كبيرتين من المايونيز مع صفار بيضة واحدة٬ وأضيفي عليها عشرة قطرات من زيت الزيتون. ضعي هذه الخلطة على شعرك لمدة ساعة كاملة.



الجرير والليمون:

افرمي ٢٠ ورقة من الجرجير٬ ثم أضيفي عليها القليل من زيت الزيتون، وعصير الليمون، والماء البارد. اتركي القناع على شعرك لمدة تصل إلى ثلاث ساعات، ثم اغسلي شعرك بعدها بالماء الدافئ.



العسل وزيت جوز الهند:

امزجي ملعقتين من العسل مع ثلاث ملاعق من زيت جوز الهند، وطبّقي المزيج على شعرك لمدة أقصاها نصف ساعة.



القرفة والبيض:

امزجي ملعقة كبيرة من القرفة مع بيضة واحدة وقليل من زيت الزيتون٬ ثم ضعي الخلطة على شعرك لمدة ربع ساعة فقط.

