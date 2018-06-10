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موجريني: من الضروري المحافظة على مناطق خفض التوتر في جنوب سوريا

الأحد 10/يونيو/2018 - 10:28 ص
موجريني: من الضروري المحافظة على مناطق خفض التوتر في جنوب سوريا
موجريني
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وكالات
 

قالت المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني إنه من الضروري المحافظة على مناطق خفض التوتر في الجنوب السوري.

 

وصرحت موجيريني​، اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأردني ​أيمن الصفدي​ في عمان قائلة: "نعمل على اتفاقية لدعم الجهود الإنسانية في ​الأردن​"، مشيرة إلى أن "الأردن سيحظى بدعم أوروبي في خطواته لإصلاح الاقتصاد".

 

وأكدت على رغبة الاتحاد الأوروبي "في أن تكون ​القدس​ عاصمة للدولة الفلسطينية ولإسرائيل، والحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين"، منوهة إلى أنه "من الضروري المحافظة على مناطق خفض التصعيد في الجنوب السوري".

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