موجريني: من الضروري المحافظة على مناطق خفض التوتر في جنوب سوريا
الأحد 10/يونيو/2018 - 10:28 ص
وكالات
قالت المفوضة العليا
للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني إنه من الضروري المحافظة
على مناطق خفض التوتر في الجنوب السوري.
وصرحت موجيريني،
اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان
قائلة: "نعمل على اتفاقية لدعم الجهود الإنسانية في الأردن"، مشيرة إلى
أن "الأردن سيحظى بدعم أوروبي في خطواته لإصلاح الاقتصاد".
وأكدت على رغبة
الاتحاد الأوروبي "في أن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية ولإسرائيل، والحل
الوحيد للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين"، منوهة إلى أنه "من الضروري المحافظة
على مناطق خفض التصعيد في الجنوب السوري".
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