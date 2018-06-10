تعرف على أهم مشروب في شهر رمضان



وأشارت "راداميس"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح أون" المذاع عبر فضائية "أون لايف"، اليوم الأحد، إلى أن مشروب الخروب غني بالكالسيوم، والألياف، والحديد، لافتة إلى أنه ينصح بشرب العرقسوس للهضم وفتح الشهية، ويعالج المشاكل الجلدية.



قالت الدكتورة منى راداميس، استشاري التغذية، إن شرب المياه أهم مشروب نحرص على تناوله أثناء الصيام، موضحة أن جسم الإنسان يستطع تحمل عدم تناول الطعام لمدة شهر، ولكن أقصى مدة لعدم شرب المياه وبعدها تتعرض خلايا المخ للموت يكون 3 أيام.