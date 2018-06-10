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طريقة عمل الروبيان بالكاري والكريمة

الأحد 10/يونيو/2018 - 10:23 ص
طريقة عمل الروبيان بالكاري والكريمة
الروبيان بالكاري والكريمة - أرشيفية
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المقادير:

البصل: 1 حبة "مفروم"
الزبدة: 2 ملعقة كبيرة
بودرة الكاري: ربع ملعقة صغيرة
طحين: ملعقة كبيرة
معجون الطماطم: ملعقة كبيرة
الماء: ربع كوب
كريمة: نصف كوب "سائلة"
ملح: ربع ملعقة صغيرة
فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة
الروبيان: 700 جم "مقشر ومنظف"
بقدونس: ملعقة كبيرة "طازج ومفروم"


طريقة التحضير:

1- سخني الزبدة في مقلاة واسعة على نار متوسطة وقلبي البصلة لمدة دقيقة.

2- أضيفي بودرة الكاري والطحين وقلبي حتى تمتزج المكونات.

3- أضيفي معجون الطماطم والماء والكريمة وقلبي حتى يبدأ المزيج بالغليان واتركي الخليط لمدة دقيقتين على نار متوسطة حتى يتكاثف.

4- أضيفي الروبيان للصوص واتركيه لمدة 5 دقائق حتى ينضج ويطرى.

5- زيني المزيج بالبقدونس المفروم وقدميه ساخناً إلى جانب الأرز أو الباستا حسب الرغبة.
المزيد عن: مقادير طريقة عمل الكريمة الكاري الروبيان
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