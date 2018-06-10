طريقة عمل الروبيان بالكاري والكريمة
الأحد 10/يونيو/2018 - 10:23 ص
المقادير:
البصل: 1 حبة "مفروم"
الزبدة: 2 ملعقة كبيرة
بودرة الكاري: ربع ملعقة صغيرة
طحين: ملعقة كبيرة
معجون الطماطم: ملعقة كبيرة
الماء: ربع كوب
كريمة: نصف كوب "سائلة"
ملح: ربع ملعقة صغيرة
فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة
الروبيان: 700 جم "مقشر ومنظف"
بقدونس: ملعقة كبيرة "طازج ومفروم"
طريقة التحضير:
1- سخني الزبدة في مقلاة واسعة على نار متوسطة وقلبي البصلة لمدة دقيقة.
2- أضيفي بودرة الكاري والطحين وقلبي حتى تمتزج المكونات.
3- أضيفي معجون الطماطم والماء والكريمة وقلبي حتى يبدأ المزيج بالغليان واتركي الخليط لمدة دقيقتين على نار متوسطة حتى يتكاثف.
4- أضيفي الروبيان للصوص واتركيه لمدة 5 دقائق حتى ينضج ويطرى.
5- زيني المزيج بالبقدونس المفروم وقدميه ساخناً إلى جانب الأرز أو الباستا حسب الرغبة.