طريقة عمل الروبيان بالكاري والكريمة

المقادير:





البصل: 1 حبة "مفروم"

الزبدة: 2 ملعقة كبيرة

بودرة الكاري: ربع ملعقة صغيرة

طحين: ملعقة كبيرة

معجون الطماطم: ملعقة كبيرة

الماء: ربع كوب

كريمة: نصف كوب "سائلة"

ملح: ربع ملعقة صغيرة

فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة

الروبيان: 700 جم "مقشر ومنظف"

بقدونس: ملعقة كبيرة "طازج ومفروم"









طريقة التحضير:





1- سخني الزبدة في مقلاة واسعة على نار متوسطة وقلبي البصلة لمدة دقيقة.





2- أضيفي بودرة الكاري والطحين وقلبي حتى تمتزج المكونات.





3- أضيفي معجون الطماطم والماء والكريمة وقلبي حتى يبدأ المزيج بالغليان واتركي الخليط لمدة دقيقتين على نار متوسطة حتى يتكاثف.





4- أضيفي الروبيان للصوص واتركيه لمدة 5 دقائق حتى ينضج ويطرى.



