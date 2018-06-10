حكم قراءة المرأة للقرآن بدون غطاء رأس

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم قراءة المرأة في المصحف بدون غطاء رأسها، وذلك ردا علي سؤال ورد إليها علي النحو التالي.



للمحدثة حدثًا أصغر قراءةُ القرآن وإن حَرُمَ مَسُّها للمصحف، كما يجوز لها قراءة القرآن مع كشف رأسها بلا كراهة.



والله سبحانه وتعالى أعلم..

