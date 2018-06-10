أسعار الجملة في سوق العبور اليوم الأحد 25 رمضان

استقرت أسعار الخضروات اليوم الأحد، حيث سجل كيلو الطماطم سعر ما بين 6 إلى 7 جنيهات بسوق التجزئة والفلفل ما بين 10 و12 جنيها، والبطاطس 3.5 جنيه، والبصل ما بين 2.5 إلى 3.5 جنيهات والفاصوليا الخضراء من 5 الي6 جنيهات ، والليمون من 8 الي 10 جنيهات، والكوسة ارتفع سعرها من 4 جنيهات الي 8 جنيهات، والخيار 4 جنيهات ، والثوم 20 جنيها ، والباذنجان 5 جنيهات، والملوخية من 4 إلى 5 جنيهات، وارتفعت إلى 6 جنيهات ، والجزر 7 جنيهات ، والقلقاس 5 جنيهات، والبسلة 6 جنيهات.



