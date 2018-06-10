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الأسد يكشف عن فريقه الكروي المفضل

الأحد 10/يونيو/2018 - 10:19 ص
الأسد يكشف عن فريقه الكروي المفضل
بشار الأسد
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وكالات
 

كشف الرئيس السوري بشار الأسد عن فريق كرة القدم المفضل لديه، وذلك خلال مقابلة صحفية أجرتها معه صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية.

 

وسألت الصحفية الأسد حول الفريق الذي يفضله وسيتابعه خاصة في ظل الحدث الكروي العالمي الذي ينطلق خلال أيام قليلة في روسيا، وكانت الإجابة أن فريقه المفضل هو "الجيش السوري الذي يحارب الإرهابيين".

 

أما عن فريقه البريطاني المفضل، فقد أكد الأسد على أنه لا يتابع أي فريق.

 

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