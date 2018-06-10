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إصابة شخصين في حادث تصادم 4 سيارات بطريق السويس الصحراوي

الأحد 10/يونيو/2018 - 10:18 ص
إصابة شخصين في حادث تصادم 4 سيارات بطريق السويس الصحراوي
أرشيفية
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إيمان عبد العاطي
 
أصيب شخصان في حادث تصادم 4 سيارات بطريق "القاهرة السويس" الصحراوي.

تلقت الإدارة العامة للمرور بلاغا بوقوع حادث مروري علي طريق السويس الصحراوي القادم من السويس اتجاه القاهرة، ووجود مصابين.

وبانتقال قيادات الإدارة العامة للمرور لمكان الحادث، تبين أنه حال سير سيارة نقل بالطريق أمام المدرسة الإنجليزية اصطدمت السيارة النقل بثلاث سيارات ملاكي، وأسفر الحادث عن 2 مصابين، وجار سحب الكثافات ورفع حطام الحادث وسنوافيكم بباقي التفاصيل.
المزيد عن: طريق السويس الصحراوي حادث تصادم 4 سيارات إصابة شخصين
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