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تعرف علي تفاصيل سيارة "الحصان الصغير" من بورش

الأحد 10/يونيو/2018 - 10:18 ص
تعرف علي تفاصيل سيارة الحصان الصغير من بورش
سيارة "الحصان الصغير"
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كشف أوليفر بلوم، رئيس شركة بورش، أن الشركة تلقب رسميًا أوّل سيارة كهربائية ستطرحها في الأسواق في العام القادم بـ"تايكان"، وتعني "الحصان الصغير المفعم بالحيوية

وأوضح رئيس شركة بورش، أن هذا الاسم أيضًا مستوحى من شعار حصان مدينة شتوتجارت الألمانية الذي يظهر على علامة بورشه، وتظهر سيارة ذات أربعة أبواب، بالإضافة إلى مصابيح LED أمامية منخفضة، وسقف مائل نسبيا فيما يعطيها مظهرًا شبيه بالكوبيه، وتأتي مقصورتها مجهّزة بأربعة مقاعد، وأحدث التقنيات المتوفّرة.

أعلى فئة من تايكان ستأتي بقوّة تزيد عن 600 حصان، تستمدّها من محرّكاتها الكهربية، التي ستمكّنها من التسارع من 0 إلى 62 ميلاس في أقل من 3.5 ثوان، كما تعد الشركة الألمانية بمدى يصل إلى 311 ميلا في الشحنة الواحدة، وسيبدأ سعر الموديل القياسي منها من 85.000 دولار أمريكي.

أنشأت بورشه مصنعا جديدا مخصصا للسيارات الكهربائية في مدينة شتوتجارت، الذي سيصنع 20 ألف سيارة في العام، مع قابلية التوسع فيه لزيادة إنتاجيته.

يعطي الطراز الاختبار Cross Turismo مقتبسا عن مظهر السيدان الكهربائية، فيما ترجح تقارير العمل على طراز كوبيه.
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