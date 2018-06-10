غرق شاب في ترعة الباجورية بالمنوفية

لقى شاب مصرعه غرقًا في ترعة الباجورية بمركز الباجور في محافظة المنوفية، أثناء استحمامه للهرب من حرارة الجو، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.



تلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، من إدارة شرطة النجدة بغرق شخص بترعة الباجورية دائرة مركز الباجور، وبالانتقال وقوات الإنقاذ النهري، تم إنتشال جثة المدعو (ع ج ح ع - بدون عمل)، ومقيم بذات الناحية.



وبسؤال والده، قرر بوفاة نجله غرقًا أثناء قيامه بالاستحمام بالترعة، ونفى الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، ووتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.