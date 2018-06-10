ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

غرق شاب في ترعة الباجورية بالمنوفية

الأحد 10/يونيو/2018 - 10:15 ص
غرق شاب في ترعة الباجورية بالمنوفية
أرشيفية
طباعة
أحمد الباهى
 
لقى شاب مصرعه غرقًا في ترعة الباجورية بمركز الباجور في محافظة المنوفية، أثناء استحمامه للهرب من حرارة الجو، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

تلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، من إدارة شرطة النجدة بغرق شخص بترعة الباجورية دائرة مركز الباجور، وبالانتقال وقوات الإنقاذ النهري، تم إنتشال جثة المدعو (ع ج ح ع - بدون عمل)، ومقيم بذات الناحية.

وبسؤال والده، قرر بوفاة نجله غرقًا أثناء قيامه بالاستحمام بالترعة، ونفى الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، ووتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
المزيد عن: غرق شاب ترعة الباجورية المنوفية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إستونيا - أساسي
1
x
18:00
3
المغرب - أساسي
صربيا - أساسي
5
x
18:00
1
بوليفيا - أساسي
السويد - أساسي
0
x
19:15
0
بيرو - أساسي
الدانمارك - أساسي
0
x
20:00
0
المكسيك - أساسي
تونس - أساسي
0
x
20:45
1
أسبانيا - أساسي
فرنسا - أساسي
0
x
21:00
0
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/10/2018 10:40:03 AM