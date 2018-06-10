حملة لرفع 21 إشغال بنطاق حي السويس
الأحد 10/يونيو/2018 - 10:15 ص
أبوبكر عبد المعز
شن حي السويس، حملة لرفع ٢١ حالة إشغال بمنطقة الباركينج وممشى كورنيش السويس الجديد بحي السويس.
شارك في الحملة اللواء عبدالعظيم محمد على رئيس حى السويس واللواء أيمن عبد القادر مساعد مديرأمن السويس والعقيد احمد عبد العال مدير شرطة المرافق ومديري التنظيم بالحى والإدارات الهندسية والمتابعة والادارة القانونية والفنيين بالحى والجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.
شارك في الحملة اللواء عبدالعظيم محمد على رئيس حى السويس واللواء أيمن عبد القادر مساعد مديرأمن السويس والعقيد احمد عبد العال مدير شرطة المرافق ومديري التنظيم بالحى والإدارات الهندسية والمتابعة والادارة القانونية والفنيين بالحى والجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.
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