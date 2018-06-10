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وقف تطبيق "تويتر" على أجهزة ويندوز فون 8.1

الأحد 10/يونيو/2018 - 10:11 ص
وقف تطبيق تويتر على أجهزة ويندوز فون 8.1
تويتر - أرشيفية
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أوقف موقع "تويتر" تطبيقه الذكي لنظام تشغيل ويندوز فون 8.1 تمامًا، مع سحب الدعم للمنصة بمجرد انتهاء يونيو الجاري، كما سحبت تويتر دعمها لنظام التشغيل ويندوز فون 10.

كما أن تطبيق تويتر لا يمكنه العمل على متصفح إنترنت إكسبلورر بسبب خلل يعرض بالخطأ صفحة غير مطلوبة بعد قيام المستخدم بإرسال تغريدة جديدة، أو الرد على أخرى وسيؤدي النقر على زر الرجوع إلى استعادة وضع الصفحة مرة أخرى.

ويمكن لمستخدمي أجهزة ويندوز فون 8.1 استخدام تطبيق تويتر التابع لطرف ثالث، والعديد من تطبيقات تويتر التابعة لجهة خارجية والمتاحة على متجر مايكروسوفت، ومنها Peregrine، weeTweet، تويت وهمية.
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