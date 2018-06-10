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ترامب: القمة مع كيم "هي الطلقة الوحيدة المتوفرة"

الأحد 10/يونيو/2018 - 08:59 ص
ترامب: القمة مع كيم هي الطلقة الوحيدة المتوفرة
ترامب وكيم
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وكالات
 

يرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن لقاءه المرتقب في سنغافورة مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، فرصة لتحسين الوضع في شبه الجزيرة الكورية والعالم.

 

وقال دونالد ترامب في تغريدة على تويتر: "أنا في طريقي إلى سنغافورة، حيث تتوفر لدينا فرصة لتحقيق نتيجة رائعة فعلا لكوريا الشمالية وللعالم كله. سيكون بالتأكيد يوما مثيرا، وأنا أعلم أن كيم جونغ أون يعمل بجد لتحقيق السلام والازدهار لبلاده وهو أمر لم يقم به أحد في الماضي".

 

وأضاف ترامب: "أنتظر اللقاء معه بلهفة وأشعر أنه فرصة نادرة لن تضيع هباء".

 

وشدد ترامب، على أن القمة الكورية الشمالية- الأمريكية، تعتبر الفرصة الوحيدة المتاحة لكيم جونغ أون، لتحسين حياة الكوريين الشماليين.

 

وقال ترامب قبيل مغادرته كندا إلى سنغافورة: "أشعر أنه يرغب، بفعل شيء ما عظيم لشعبه. لديه الآن هذه الفرصة التي لن تتكرر لاحقا".

 

ووصف ترامب، اللقاء، بالطلقة الوحيدة المتوفرة، وأعرب عن أمله بتحقيق نتيجة.

 

وأشار ترامب إلى أنه سيحدد من اللحظات الأولى في المباحثات، دوافع ونوايا الطرف المقابل، ولن يضيع الوقت هباء، إذا شك في تحقيق نتائج ملموسة.

 

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