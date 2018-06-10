سقوط مروحية فى نهر فوكس بولاية ويسكنسن الأمريكية

أكدت شرطة مقاطعة وينيباغو بولاية ويسكنسن الأمريكية سقوط مروحية فى نهر فوكس بمدينة أوشكوش.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية، اليوم الأحد، عن مصادر إعلامية أمريكية قولها إن المروحية اصطدمت بأسلاك كهربائية فوق النهر، ثم سقطت وغرقت، فيما هرعت أجهزة الطوارئ المحلية للبحث عن المروحية.

وذكر مكتب شريف مقاطعة وينيباغو، فى تغريدة، أن النهر أغلق أمام حركة القوارب، فيما لا يعرف بعد إن كان هناك ضحايا ولا عدد من كانوا على متن المروحية وهوياتهم.