أول تصريح لرئيس الاتحاد السعودي بعد الوصول إلى روسيا

أشاد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل عزت، بالانضباط الذي ساد استعدادات المنتخب الوطني خلال الفترة الماضية، قبل انطلاق كأس العالم 2018.





وأوضح عزت أن الالتزام سيطر على لاعبي المنتخب السعودي والأجهزة الفنية والإدارية من أداء احترافي على أعلى مستوى خلال مرحلة الإعداد.





وتمنى رئيس الاتحاد التوفيق لـ"الأخضر" في مباريات كأس العالم، وتقديم أفضل ما بوسعهم من إمكانات لإسعاد الجماهير والمحبين بالعالم العربي على وجه الخصوص.





وأشاد عزت بالدور الريادي للسعودية في كافة المجالات ومن ضمنها المجال الرياضي.





وثمن عزت المتابعة المستمرة من رئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، لاستعدادات "الأخضر"، مؤكداً أنها كانت ذات آثر كبير في تسخير كافة الإمكانيات في المراحل الخمس الخاصة بالإعداد للمونديال.





ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة الأولى مع منتخبات روسيا ومصر وأوروجواي.





ويلعب المنتخب السعودي المباراة الافتتاحية للمونديال أمام المنتخب الروسي الخميس المقبل.



