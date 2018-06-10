الحوثيون يعتقلون قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام بالحديدة

اعتقل الحوثيون، صباح اليوم الأحد، قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الحديدة مع اقتراب قوات المقاومة المشتركة من دخول المدينة.

وأفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأحد، بمقتل عدد من قيادات ميلشيات الحوثي في مواجهات مع قوات المقاومة المشتركة وغارات للتحالف العربي في محافظة الحديدة.

وقد شنت مقاتلات التحالف العربي غارت جوية مركزة على مواقع الحوثيين جنوبي الحديدة، أفقدتهم القدرة على الصمود ميدانيا وسط انهيارات كبيرة في صفوفهم.