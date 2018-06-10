في عيد ميلاد دينا حايك.. تعرف على جديد أعمالها والفنانة التي تشبهها في صوتها

تحتفل الفنانة اللبنانية الشابة دينا حايك، اليوم الأحد بعيد ميلادها السادس والثلاثين.

وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ٨ معلومات عنها:-





١- ولدت دينا في العاشر من يونيو ١٩٨٢.





٢- درست في كلية الحقوق، لكنها لم تكمل دراستها وفضلت الاتجاه للفناء مع شقيقها داني.





٣- في بداياتها الفنية، قدمت ديو غنائي مع شقيقها داني حايك.





٤- قدمت أغنيتها الأولى باللهجة اللبنانية بعنوان "بشويات" ثم تلتها بأغنية خليجية بعنوان "أحبك".





٥- أصدرت ألبومها الأول "سحر الغرام"، لكنها شهرتها الفعلية بدأت مع طرح ألبومها الغنائي الثاني "كتبتلك" عام 2005.





٦- تبني الفنان جورج وسوف موهبتها الفنية حيث أشركها في عدد من حفلاته الفنية.





٧- شبهتها الصحافة اللبنانية بالفنانة ديانا حداد.





٨- طرحت قبل يومين أحدث أغانيها بعنوان "عم دوب" عبر تطبيق أنغامي، والأغنية من كلمات سعيد حديفة، ألحان جوزف جحا، وتوزيع باسم رزق.



