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في عيد ميلاد دينا حايك.. تعرف على جديد أعمالها والفنانة التي تشبهها في صوتها

الأحد 10/يونيو/2018 - 08:27 ص
في عيد ميلاد دينا حايك.. تعرف على جديد أعمالها والفنانة التي تشبهها في صوتها
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شيماء عطية
 

تحتفل الفنانة اللبنانية الشابة دينا حايك، اليوم الأحد بعيد ميلادها السادس والثلاثين.


وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ٨ معلومات عنها:-


١- ولدت دينا في العاشر من يونيو ١٩٨٢.


٢- درست في كلية الحقوق، لكنها لم تكمل دراستها وفضلت الاتجاه للفناء مع شقيقها داني.


٣- في بداياتها الفنية، قدمت ديو غنائي مع شقيقها داني حايك.


٤- قدمت أغنيتها الأولى باللهجة اللبنانية بعنوان "بشويات" ثم تلتها بأغنية خليجية بعنوان "أحبك".


٥- أصدرت ألبومها الأول "سحر الغرام"، لكنها شهرتها الفعلية بدأت مع طرح ألبومها الغنائي الثاني "كتبتلك" عام 2005.


٦- تبني الفنان جورج وسوف موهبتها الفنية حيث أشركها في عدد من حفلاته الفنية.


٧- شبهتها الصحافة اللبنانية بالفنانة ديانا حداد.


٨- طرحت قبل يومين أحدث أغانيها بعنوان "عم دوب" عبر تطبيق أنغامي، والأغنية من كلمات سعيد حديفة، ألحان جوزف جحا، وتوزيع باسم رزق.


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